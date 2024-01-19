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    Примера. «Реал» сыграет дома с «Альмерией», «Бетис» примет «Барселону», «Севилья» отправится в гости к «Жироне»

    Результаты матчей 21-го тура испанской Примеры

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    Джуд Беллингем ведет «Реал» к победе в чемпионате
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    Джуд Беллингем ведет «Реал» к победе в чемпионате
    Матчи 21-го тура чемпионата Испании пройдут со 19 по 22 января

    «Алавес» — «Кадис»

    19 января, пятница, 23:00 мск

    «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас»

    20 января, суббота, 16:00 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Вильярреал» — «Мальорка»

    20 января, суббота, 18:15 мск

    «Валенсия» — «Атлетик» Бильбао

    20 января, суббота, 20:30 мск

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    «Осасуна» — «Хетафе»

    21 января, воскресенье, 16:00 мск

    «Реал» Мадрид — «Альмерия»

    21 января, воскресенье, 18:15 мск

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    «Бетис» — «Барселона»

    21 января, воскресенье, 20:30 мск

    «Жирона» — «Севилья»

    21 января, воскресенье, 23:00 мск

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