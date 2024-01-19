Примера. «Реал» сыграет дома с «Альмерией», «Бетис» примет «Барселону», «Севилья» отправится в гости к «Жироне»

«Алавес» — «Кадис»
19 января, пятница, 23:00 мск
«Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас»
20 января, суббота, 16:00 мск
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«Вильярреал» — «Мальорка»
20 января, суббота, 18:15 мск
«Валенсия» — «Атлетик» Бильбао
20 января, суббота, 20:30 мск
«Сельта» — «Реал Сосьедад»
20 января, суббота, 23:00 мск
«Осасуна» — «Хетафе»
21 января, воскресенье, 16:00 мск
«Реал» Мадрид — «Альмерия»
21 января, воскресенье, 18:15 мск
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«Бетис» — «Барселона»
21 января, воскресенье, 20:30 мск
«Жирона» — «Севилья»
21 января, воскресенье, 23:00 мск