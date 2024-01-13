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    Постекоглу: Очень обрадовался, когда мне сказали, что «Тоттенхэм» подпишет Вернера

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу признался, что подписание нападающего Тимо Вернера стало для него приятным сюрпризом.

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    Вернер перешел в «Тоттенхэм» из «Лейпцига» на правах аренды до конца сезона. Летом «шпоры» смогут выкупить немца за 15,5 миллиона фунтов.

    «Когда Йохан Ланге (технический директор "Тоттенхэма" — прим.) сказал, что есть возможность подписать Вернера, я действительно очень обрадовался.

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    • Трансфер Вернера — это возможность, которая не очень часто выпадает нашему клубу в такое время года», — приводит слова австралийского специалиста журналист Фабрицио Романо.

    Ранее Вернер выступал в английской Премьер-лиге за «Челси».

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