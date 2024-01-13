Постекоглу: Очень обрадовался, когда мне сказали, что «Тоттенхэм» подпишет Вернера

Главный тренер «Тоттенхэма»признался, что подписание нападающегостало для него приятным сюрпризом.

Вернер перешел в «Тоттенхэм» из «Лейпцига» на правах аренды до конца сезона. Летом «шпоры» смогут выкупить немца за 15,5 миллиона фунтов.

«Когда Йохан Ланге (технический директор "Тоттенхэма" — прим.) сказал, что есть возможность подписать Вернера, я действительно очень обрадовался.

Трансфер Вернера — это возможность, которая не очень часто выпадает нашему клубу в такое время года», — приводит слова австралийского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Ранее Вернер выступал в английской Премьер-лиге за «Челси».