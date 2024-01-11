«Милан» — «Аталанта»: счет матча 1:2 (1:1), обзор голов

Тен Копмейнерс Фото: globallookpress.com
На 45-й минуте Рафаэль Леау с передачи Тео Эрнандеса открыл счет в матче.
Но «Аталанта» в добавленное к первому тайме время смогла отыграться усилиями Тена Копмейнерса. Ему ассистировал шведский защитник Эрик Хольм.
На 59-й минуте голландский полузащитник точно реализовал пенальти и принес победу своему клубу.
Футбол. Италия. Кубок
Милан — Аталанта 1:2
Голы: 1:0 Рафаэл Леау (45'), 1:1 Теун Коопмейнерс (45 + 2'), 1:2 Теун Коопмейнерс (пенальти) (59') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия (Jan-Carlo Simic, 62'), Тео Эрнандес, Маттео Габбиа (Симон Кьер, 39'), Юнус Муса, Тейьяни Рейндерс (Ясин Адли, 73'), Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик (Оливье Жиру, 73'), Рафаэл Леау, Лука Йович, Alejandro Jimenez (Филиппо Терраччано, 61') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Маттео Руджери (Давиде Дзаппакоста, 78'), Эмиль Хольм, Зеад Колашинац, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини (Исак Хин, 86'), Шарль Де Кетеларе (Джанлука Скамакка, 78'), Алексей Миранчук, Теун Коопмейнерс (Луис Мурьель, 86'), Мартен де Рон (Марио Пашалич, 42') Предупреждения: Gian Piero Gasperini (38'), Gian Piero Gasperini (38'), Тео Эрнандес (58'), Рафаэл Леау (80'), Эдерсон (90')
В полуфинале Кубка Италии бергамаски сыграют с «Фиорентиной» .