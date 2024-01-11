«Зенит» интересуется нападающим «Флуминенсе»

рассматривает возможность приобретения нападающего «Флуминенсе»

По данным Radio Itatiaia, бразильский клуб ранее отклонил предложение «Лиона», который был готов заплатить за 21-летнего игрока 11 миллионов евро.

Кроме того, ранее некоторые СМИ сообщали об интересе к бразильцу со стороны «Спартака».

Источник отмечает, что «Зенит» пока не сделал официального предложения «Флуминенсе» по Кеннеди.

В сезоне-2023 Кеннеди провел 52 матча, забил 18 мячей и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в семь миллионов евро.

Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.