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    «Зенит» интересуется нападающим «Флуминенсе»

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    «Зенит» рассматривает возможность приобретения нападающего «Флуминенсе» Джона Кеннеди.

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    По данным Radio Itatiaia, бразильский клуб ранее отклонил предложение «Лиона», который был готов заплатить за 21-летнего игрока 11 миллионов евро.

    Кроме того, ранее некоторые СМИ сообщали об интересе к бразильцу со стороны «Спартака».

    Источник отмечает, что «Зенит» пока не сделал официального предложения «Флуминенсе» по Кеннеди.

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    • В сезоне-2023 Кеннеди провел 52 матча, забил 18 мячей и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в семь миллионов евро.

    Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.

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