Мостовой может возглавить «Енисей»

Легенда российского футболапродолжает оставаться одним из претендентов на пост главного тренера красноярского «Енисея», сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что на эту должность претендуют сразу несколько кандидатов. Это Александр Мостовой, Дмитрий Кузнецов, Спартак Гогниев и Юрий Уткульбаев.

Дмитрий Кузнецов изначально считался главным претендентом на пост главного тренера «Енисея», но после длительных раздумий решил остаться в 2Drots.

Спартак Гогниев выдвинул множество условий со своей стороны, с которыми не согласно руководство клуба.

Наибольшие шансы возглавить красноярский клуб у экс-тренера «Нефтехимика» и «Рубина» Юрия Уткульбаева.

Александр Мостовой также продолжает оставаться запасным вариантом на случай, если не получится договориться с остальными.

Также есть шансы остаться на своем посту у нынешнего главного тренера Эдуарда Штейнбрехера.

Календарь и таблица ФНЛ

Александр Мостовой — известный в прошлом игрок, выступал за московский «Спартак», «Бенфику», «Сельту», сыграл 55 матчей в составе сборной России, забил 10 мячей. Сейчас проходит обучение на тренерскую лицензию «А УЕФА+В УЕФА» в академии РФС.