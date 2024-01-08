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    Мостовой может возглавить «Енисей»

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    Легенда российского футбола Александр Мостовой продолжает оставаться одним из претендентов на пост главного тренера красноярского «Енисея», сообщает «Матч ТВ».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    Напомним, что на эту должность претендуют сразу несколько кандидатов. Это Александр Мостовой, Дмитрий Кузнецов, Спартак Гогниев и Юрий Уткульбаев.

    Дмитрий Кузнецов изначально считался главным претендентом на пост главного тренера «Енисея», но после длительных раздумий решил остаться в 2Drots.

    Спартак Гогниев выдвинул множество условий со своей стороны, с которыми не согласно руководство клуба.

    Наибольшие шансы возглавить красноярский клуб у экс-тренера «Нефтехимика» и «Рубина» Юрия Уткульбаева.

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    • Александр Мостовой также продолжает оставаться запасным вариантом на случай, если не получится договориться с остальными.

    Также есть шансы остаться на своем посту у нынешнего главного тренера Эдуарда Штейнбрехера.

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    Александр Мостовой — известный в прошлом игрок, выступал за московский «Спартак», «Бенфику», «Сельту», сыграл 55 матчей в составе сборной России, забил 10 мячей. Сейчас проходит обучение на тренерскую лицензию «А УЕФА+В УЕФА» в академии РФС.

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