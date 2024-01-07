Мостовой: Когда петушок клюнул, начинаем про развитие говорить

Бывший футболист «Спартака»высказался о развитии российского футбола в условиях изоляции.

«Не верю в возвращение России на международную арену в 2024 году.

Как развиваться в изоляции? А почему сейчас все взяли за основу слово "развиваться"? Что мешало развиваться 20 лет назад? Развиваться надо всю жизнь.

Когда петушок клюнул, начинаем разговаривать про развитие футбола.

Пришел какой-то Клотет (Жозеп Клотет, бывший главный тренер "Торпедо" — прим.) и начинает рассказывать, что будем развиваться, а через три месяца ушел. Приходит следующий — то же самое.

У нас все развиваются, а потом через два года с деньгами поехали. Что нам мешало пять лет назад сплотиться и развиваться?», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

Ранее стало известно, что РФС решил отказаться от идеи перехода в Азию.