Мостовой: Когда петушок клюнул, начинаем про развитие говорить

«Не верю в возвращение России на международную арену в 2024 году.
Как развиваться в изоляции? А почему сейчас все взяли за основу слово "развиваться"? Что мешало развиваться 20 лет назад? Развиваться надо всю жизнь.
Когда петушок клюнул, начинаем разговаривать про развитие футбола.
Пришел какой-то Клотет (Жозеп Клотет, бывший главный тренер "Торпедо" — прим.) и начинает рассказывать, что будем развиваться, а через три месяца ушел. Приходит следующий — то же самое.
У нас все развиваются, а потом через два года с деньгами поехали. Что нам мешало пять лет назад сплотиться и развиваться?», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.
Ранее стало известно, что РФС решил отказаться от идеи перехода в Азию.