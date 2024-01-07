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    Непомнящий: Не верю в возвращение российского футбола на международную арену в 2024 году

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит Спартак
    Известный тренер Валерий Непомнящий высказался об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Не верю в возвращение российского футбола на международную арену в 2024 году.

    Как развиваться внутри страны? Когда-то Англия была лишена участия в международных соревнованиях на пять лет. Жили и процветали в спортивном смысле.

    Та же Сербия была лишена возможности играть — при этом игроки и тренеры по всему миру играют и работают. Это никак не должно сдерживать нас», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

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    • Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

    Ранее стало известно, что РФС решил отказаться от идеи перехода в Азию.

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