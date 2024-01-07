Непомнящий: Не верю в возвращение российского футбола на международную арену в 2024 году

Известный тренервысказался об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах.

«Не верю в возвращение российского футбола на международную арену в 2024 году.

Как развиваться внутри страны? Когда-то Англия была лишена участия в международных соревнованиях на пять лет. Жили и процветали в спортивном смысле.

Та же Сербия была лишена возможности играть — при этом игроки и тренеры по всему миру играют и работают. Это никак не должно сдерживать нас», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

Ранее стало известно, что РФС решил отказаться от идеи перехода в Азию.