Нападающий «ПСЖ» может продолжить карьеру в АПЛ или Бундеслиге

Форвард французского «ПСЖ»может зимой перейти в один из клубов английской Премьер-лиги или немецкой Бундеслиги, сообщает L'Equipe.

Главными претендентами на талантливого футболиста являются «Вольфсбург» и «Вулверхэмптон». Немецкий клуб готов арендовать Экитике без возможности выкупа, тогда как англичане готовы подписать игрока только при условии опции фиксированного выкупа по окончании сезона.

При новом главном тренере «ПСЖ» Луисе Энрике 21-летний нападающий еще не появлялся на футбольном поле. Всего за столичную команду в Лиге 1 он сыграл 19 матчей, забил 3 гола. Летом 2022 года он перешел из «Реймса» за 30 млн евро.