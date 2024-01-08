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    Нападающий «ПСЖ» может продолжить карьеру в АПЛ или Бундеслиге

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    Форвард французского «ПСЖ» Юго Экитике может зимой перейти в один из клубов английской Премьер-лиги или немецкой Бундеслиги, сообщает L'Equipe.

    Юго Экитике
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    Юго Экитике

    Главными претендентами на талантливого футболиста являются «Вольфсбург» и «Вулверхэмптон». Немецкий клуб готов арендовать Экитике без возможности выкупа, тогда как англичане готовы подписать игрока только при условии опции фиксированного выкупа по окончании сезона.

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