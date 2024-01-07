Аршавин высказался против матчей сборной России за границей

Андрей Аршавин Фото: globallookpress.com
«Я много матчей сборной России не смотрел в 2023 году, игра игре рознь. Смотря где, с кем и как нужно проводить матчи сборной.
Например, с Кубой в Волгограде было прикольно. А с Кенией непонятно где (матч прошел в турецкой Анталье — прим.) было не очень. То есть лучше проводить матчи сборной в России», — приводит слова Аршавина ТАСС.
Напомним, сборная России в марте 2024 года сыграет с командой Сербии.
Также сообщалось, чтосборная России может сыграть с командой из Южной Америки в 2024 году.