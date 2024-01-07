Аршавин высказался против матчей сборной России за границей

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что национальной команде нет смысла проводить товарищеские матчи за границей.

«Я много матчей сборной России не смотрел в 2023 году, игра игре рознь. Смотря где, с кем и как нужно проводить матчи сборной.

Например, с Кубой в Волгограде было прикольно. А с Кенией непонятно где (матч прошел в турецкой Анталье — прим.) было не очень. То есть лучше проводить матчи сборной в России», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Напомним, сборная России в марте 2024 года сыграет с командой Сербии.

Также сообщалось, чтосборная России может сыграть с командой из Южной Америки в 2024 году.