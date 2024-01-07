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    Аршавин высказался против матчей сборной России за границей

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи
    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что национальной команде нет смысла проводить товарищеские матчи за границей.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Я много матчей сборной России не смотрел в 2023 году, игра игре рознь. Смотря где, с кем и как нужно проводить матчи сборной.

    Например, с Кубой в Волгограде было прикольно. А с Кенией непонятно где (матч прошел в турецкой Анталье — прим.) было не очень. То есть лучше проводить матчи сборной в России», — приводит слова Аршавина ТАСС.

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    • Напомним, сборная России в марте 2024 года сыграет с командой Сербии.

    Также сообщалось, чтосборная России может сыграть с командой из Южной Америки в 2024 году.

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