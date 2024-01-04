«Севилья» — «Атлетик» Б: счет матча 0:2, обзор голов

одержал гостевую победу над(2:0) в матче 19-го тура испанской Примеры.

Первый гол в этом матче гости забили на 30-й минуте. Полузащитник команды Микель Весга после отличного навеса в штрафную соперника выпрыгнул выше остальных и вогнал мяч в ворота, попав точно в правый угол ворот.

На 76-й минуте «Атлетик» из Бильбао удвоил свое преимущество. Защитник команды Айтор Паредес оказался в нужное время в нужном месте, подставил ногу после прострела и забил гол — 2:0.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Атлетик 0:2 Голы: 0:1 Микель Весга (30'), 0:2 Айтор Паредес (76') Севилья: Марко Дмитрович, Серхио Рамос, Кике Салас, Джибриль Соу (Óliver Torres, 65'), Неманья Гудель (Иван Ракитич, 42'), Лукас Окампос, Сусо, Рафаэль Мир Висенте, Loïc Badé (Аднан Янузай, 65'), Juanlu Sánchez (Танги Ньянзу, 65'), Adrià Pedrosa (Маркан, 80') Атлетик: Юри Берчиче, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Ойан Сансет (Beñat Prados, 69'), Микель Весга (Unai Gómez, 74'), Горка Гурусета (Raúl García, 74'), Нико Уильямс (Malcom Adu Ares, 80'), Álex Berenguer, Iñigo Ruiz de Galarreta (Андер Эррера, 69'), Iñigo Lekue, Unai Simón Предупреждения: Джибриль Соу (36'), Иван Ракитич (75'), Маркан (86'), Raúl García (90 + 2')

После этого матча «Атлетик» занимает 3-е место в таблице Примеры с 38-ю очками в активе. «Севилья» — на 16-й позиции (16 баллов).