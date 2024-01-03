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    АПЛ. Новая победа «Ливерпуля» и осечка «Арсенала»

    Итоги 20-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ньюкасл» — «Ливерпуль»
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    «Ньюкасл» — «Ливерпуль»
    Экс-лидер АПЛ «Арсенал» потерпел второе поражение в сезоне и отдалился от первого места. «Ливерпуль» закрепился на троне английского чемпионата. В топ-3 лиги вернулся чемпион «Ман Сити».

    Изменения в турнирной таблице

    Лидер АПЛ «Ливерпуль» сохранил первое место в первенстве, а вот «Арсенал» продолжает падение, лондонцы опустились со 2-го на 4-е место. На одну строчку вверх поднялись «Астон Вилла» и «Манчестер Сити», которые расположились на 2 и 3 местах соответственно.

    Календарь и таблица АПЛ

    Поменялись местами в турнирной таблице «Брайтон» (7 место) и «Манчестер Юнайтед» (8 место). Две позиции потерял «Брентфорд» (16 место), пропустив вперёд себя «Кристал Пэлас» (14 место) и «Ноттингем Форест» (15 место).

    Трон «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» постепенно уходит в отрыв в чемпионате Англии, увеличивая преимущество. «Мерсисайдцы» выиграли во втором матче подряд. В 20-м туре футболисты Юргена Клоппа переиграли «Ньюкасл» (4:2).

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    • Дублем составе «Ливерпуля» отметился Мохаммед Салах, ещё по голу забили Кёртис Джонс и Коди Гакпо. Таким образом команда набрала 45 очков и сохранила за собой первое место в АПЛ.

    Очередное фиаско «Арсенала»

    Ещё недавно «Арсенал» занимал первую строчку в английской Премьер-лиге, однако два поражения подкосили «пушкарей». Сначала «канониры» проиграли на своем поле «Вест Хэму» (0:2), после этой игры «Арсенал» опустился с 1-го на 2-е место, пропустив вперёд «Ливерпуль».

    «Фулхэм» — «Арсенал»
    globallookpress.com

    В рамках минувшего игрового дня «Арсенал» проиграл на выезде «Фулхэму» (1:2). После этого фиаско лондонский клуб свалился на 4-ю строчку турнирной таблицы. На данный момент у «пушкарей» 40 набранных очков.

    Новые преследователи

    По итогам матчей 20-го тура на второе место в чемпионате поднялась «Астон Вилла», которая выиграла у «Бернли» (3:2) и набрала 42 пункта.

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    • В топ-3 АПЛ вернулся «Манчестер Сити», «горожане» аккумулировали 40 баллов. На своем поле МС переиграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0). В составе победителей голами отметились Родри и Хулиан Альварес.

    Цель — топ-4 АПЛ

    Вернуться в группу лидеров мечтает «Тоттенхэм», у «шпор» это пока получается. Лондонцы вплотную подобрались к «Арсеналу», набрав 39 очков.

    «Тоттенхэм» — «Борнмут»
    globallookpress.com

    В последней игре «Тоттенхэм» одержал победу над «Борнмутом» (3:1). Мячи в составе лондонского коллектива забили Пап Матар Сарр, Сон Хын Мин и Ришарлисоон Андраде.

    Тур №21

    Матчи следующего тура чемпионата Англии пройдут с 13 по 22 января.

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    Программу игрового дня откроет матч между командами «Челси» и «Фулхэм», который состоится в субботу, 13 января. В этот же день «Ман Сити» отправится в гости к «Ньюкаслу».

    Центральный поединок 21 тура пройдет в воскресенье, 14 января: «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм».

    Все прогнозы на АПЛ

    В субботу, 20 января в игру вступит «Арсенал», который примет «Кристал Пэлас», ну а лидер АПЛ «Ливерпуль» свой матч проведет против «Борнмута» в воскресенье, 21 января

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