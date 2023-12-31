Моуринью назвал причины поражения «Ромы» в матче Серии А с «Ювентусом»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 18-го тура итальянской Серии А с(0:1).

«Перед оборонительной стеной в Турине мы создали больше моментов, чем кто-либо ожидал. Было обидно уходить на перерыв при счете 0:0, потому что в первом тайме мы играли качественнее, попали в штангу, создали 3-4 по-настоящему опасных момента. Позиции Дибалы и Бове создавали сопернику много стратегических проблем.

Нам не удалось забить, после этого мы пропустили вследствие неудачного рикошета. После этого все становится сложнее. "Ювентус" стал играть еще глубже, его защита — настоящая стена, так что преодолеть ее было тяжело.

Я доволен нашим стратегическим подходом к игре, доволен характером команды, но главное — очки, а мы их не набрали.

Думаю, люди должны с уважением говорить о том, что мы делаем. Работа, которую выполняют тренерский штаб, игроки, поразительна, учитывая трудности.

Мы приехали играть с командой, претендующей на скудетто, которая была в высшей степени мотивирована ничьей "Интера" и очень сильна в обороне, но сыграли очень смело», — приводит слова Моуринью Football Italia.

«Рома» занимает 7-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Моуринью сыграют против «Кремонезе» 3-го января в рамках Кубка Италии.