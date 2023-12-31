«Ювентус» — «Рома»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

В центральном матче 18-го тура итальянской Серии Аодержал победу надс минимальным счетом 1:0.

Матч получился очень закрытым, команды боялись рисковать и почти не создавали опасных моментов у чужих ворот.

Три очка «старой синьоре» принес гол 28-летнего Адриена Рабио, который воспользовался отличной передачей Душана Влаховича на 49-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Рома 1:0 Гол: 1:0 Адриен Рабьо (47') Ювентус: Федерико Гатти, Бремер, Данило, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Филип Костич (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 76'), Кенан Йылдыз (Федерико Кьеза, 66'), Тимоти Уэа, Душан Влахович (Аркадиуш Милик, 76'), Wojciech Szczęsny Рома: Руй Патрисиу, Расмус Кристенсен, Эван Н'Дика, Диего Льоренте, Джанлука Манчини, Никола Залевский (Сердар Азмун, 80'), Эдоардо Бове (Лоренцо Пеллегрини, 64'), Леандро Паредес (Стефан Эль-Шаарави, 74'), Бриан Кристанте, Ромелу Лукаку, Пауло Дибала Предупреждения: Леандро Паредес (68'), Мануэль Локателли (77')

В следующем туре туринцы сыграют на выезде с «Салернитаной».

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«Рома» дома примет «Аталанту».