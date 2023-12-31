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    Гол Рабьо принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

    «Ювентус» — «Рома»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Рома
    В центральном матче 18-го тура итальянской Серии А «Ювентус» одержал победу над «Ромой» с минимальным счетом 1:0.

    Адриен Рабьо и Душан Влахович
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    Адриен Рабьо и Душан Влахович

    Матч получился очень закрытым, команды боялись рисковать и почти не создавали опасных моментов у чужих ворот.

    Три очка «старой синьоре» принес гол 28-летнего Адриена Рабио, который воспользовался отличной передачей Душана Влаховича на 49-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Рома 1:0
    Гол: 1:0 Адриен Рабьо (47') Ювентус: Федерико Гатти, Бремер, Данило, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Филип Костич (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 76'), Кенан Йылдыз (Федерико Кьеза, 66'), Тимоти Уэа, Душан Влахович (Аркадиуш Милик, 76'), Wojciech Szczęsny Рома: Руй Патрисиу, Расмус Кристенсен, Эван Н'Дика, Диего Льоренте, Джанлука Манчини, Никола Залевский (Сердар Азмун, 80'), Эдоардо Бове (Лоренцо Пеллегрини, 64'), Леандро Паредес (Стефан Эль-Шаарави, 74'), Бриан Кристанте, Ромелу Лукаку, Пауло Дибала Предупреждения: Леандро Паредес (68'), Мануэль Локателли (77')

    В следующем туре туринцы сыграют на выезде с «Салернитаной».

    Календарь и таблица Серии А

    «Рома» дома примет «Аталанту».

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