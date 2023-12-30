«Селтик» — «Рейнджерс»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 21-го тура чемпионата Шотландии состоялось Дерби Старой Фирмы между. Победу со счетом 2:1 одержали хозяева, которые остались лидерами чемпионата.

За «Селтик» отличились Паулу Гильерме и Кего Фурухаси.

«Рейнджерс» забил гол престижа на 88-й минуте. Отличился Джеймс Тавернье.

Футбол. Шотландия. Премьер-лига Селтик — Глазго Рейнджерс 2:1 Голы: 1:0 Паулу Бернарду (25'), 2:0 Киого Фурухаси (47'), 2:1 Джеймс Тавернье (88') Селтик: Джо Харт, Стивен Уэлш (Майк Навроцкий, 35'), Лиам Скэйлз, Грег Тайлер, Алистер Джонстон, Каллум Макгрегор, Паулу Бернарду (Дэвид Тернбулл, 71'), Луис Пальма (Лиэль Абада, 83'), Дайдзэн Маэда (Майкл Джонстон, 83'), Киого Фурухаси (О Хюн Кю, 82'), Matt O'Riley Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Дуджон Стерлинг, Ридван Йылмаз, Леон Балогун, Коннор Голдсон, Джеймс Тавернье, Тодд Кантвелл (Киран Довелл, 69'), Крис Башам (Джон Сауттар, 77'), Абдалла Сима (Скотт Райт, 70'), Сирил Дессерт, Росс Маккосленд Предупреждения: Алистер Джонстон (17'), Паулу Бернарду (26'), Philippe Clement (39'), Matt O'Riley (40'), Дуджон Стерлинг (59'), Дэвид Тернбулл (80'), Каллум Макгрегор (85'), Майк Навроцкий (87'), О Хюн Кю (90 + 9'), Джон Сауттар (90 + 9'), Коннор Голдсон (90 + 9') Удаление: Леон Балогун (71')

«Селтик» остался лидером с 51 очком. «Рейнджерс» отстает на 8 очков и идет вторым.