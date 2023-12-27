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    Губерниев: Слуцкому надо вспомнить, что он неплохой тренер

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая Шанхай Шэньхуа
    Популярный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что Леонид Слуцкий будет работать в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа».

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Китай — это прекрасный выбор. Это спортивная страна, может быть, футбол не такой сильный. Слуцкий действующий тренер, пусть работает, а потом вернется в Россию и возглавит приличный клуб.

    "Шанхай Шэньхуа" — это новый и интересный вызов для Слуцкого. Я верю, что через пару лет он с новыми силами сможет вернуться в Россию. Ему надо вспомнить, что он тренер, и тренер неплохой», — сказал Губерниев «СЭ».

    После 30 туров «Шанхай Шэньхуа» идет пятым в таблице чемпионата Китая, набрав 52 очка.

    Ранее Слуцкий возглавлял казанский «Рубин».

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