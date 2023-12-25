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    Ивич: Сперцян заслужил предложение «Аякса»

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    Наставник «Краснодара» Владимир Ивич отметил, что полузащитник Эдуард Сперцян мог перейти в голландский «Аякс».

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Я знал, что в середине августа по Сперцяну пришло предложение из "Аякса". Для меня как для тренера это радость — он очень талантливый игрок, один из наших капитанов. Сперцян заслуживал этого предложения. Эдо многое сделал для "Краснодара". В команде философии "Аякса" игроки с таким потенциалом могут создать себе платформу для перехода в топ-клуб. Я сказал ему, что не вправе останавливать его развитие и только поддерживаю трансфер. Но решение принимаю не я ― есть клуб, который инвестировал в Эдо с детства.

    Чтобы Сперцян ушёл, "Краснодар" должно всё устроить. Но посмотрите, где сейчас "Аякс"? Как они играли последние полгода? Возможно, не так уж и плохо, что Эдо остался с нами», — сказал Ивич «Чемпионату».

    «Краснодар» завершил первую часть чемпионата России-2023/24 на первом месте.

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