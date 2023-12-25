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    Бушманов о возрождении «Спартака-2»: Важное, логичное и правильное решение

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    Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал новость о том, что «красно-белые» возродят «Спартак-2», который будет выступать во Второй лиге.

    Евгений Бушманов
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    Евгений Бушманов

    «Я считаю, что решение возродить вторую команду "Спартака" важное, логичное и правильное. Учитывая, что академия "Спартака" одна из лучших в России, откуда каждый год выходит много воспитанников, молодых и перспективных ребят.

    Для их дальнейшего роста и перехода во взрослый футбол вторая команда необходима такому клубу, как "Спартак".

    Трудно сказать, много ли потерял "Спартак" за эти два года без второй команды. Просто до этого каждый год появлялся один или два игрока, которые могли себя проявить в первой команде. Также были группы игроков, которых рассматривали другие клубы Премьер-Лиги.

    Сейчас в "Спартаке" по сути только Мелёшин, который, безусловно, на слуху. Есть Зорин, который играл в "Динамо" Минск. Думаю, что, безусловно, для "Спартака" очень важно наличие второй команды», — сказал Бушманов Чемпионату.

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    • «Спартак-2» будет выступать в «Сокольниках», где произойдет масштабное обновление территории.

    Ранее сообщалось о том, что Fan ID для посещения матчей РПЛ оформили более 1,5 млн человек.

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