ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Айван Тоуни — форвард «Брентфорда»Трансферный дайджест. 19 — 25 декабря
  • 15:27
    • Fan ID для посещения матчей РПЛ оформили более 1,5 млн человек
  • 15:15
    • «Спартак» объявил о возрождении второй команды
  • 14:30
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 14:20
    • «Амур» разгромил «Нефтехимик» благодаря хет-трику Барулина
  • 13:58
    • «Зенит» попал в топ-100 рейтинга УЕФА
    Все новости спорта

    Fan ID для посещения матчей РПЛ оформили более 1,5 млн человек

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Ростов Динамо Краснодар РПЛ Футбол России Болельщики
    Карту болельщика (Fan ID) для посещения матчей российской Премьер-лиги оформили 1,588 миллиона человек, говорится в ежегодном отчете лиги.

    В первой части сезона-2023/2024 было оформлено более 621 тысячи карт болельщика
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В первой части сезона-2023/2024 было оформлено более 621 тысячи карт болельщика

    При этом в первой части сезона-2023/2024 было оформлено более 621 тысячи карт болельщика.

    Также отмечается, что 275,5 тысяч экземпляров Fan ID были выданы детям до 14 лет.

  • Президент РФС о Fan ID: Если вначале были какие-то технические проблемы, то сейчас их нет
  • Читайте по теме

    • Сообщалось, что Fan ID может стать обязательным для посещения матчей Кубка России.

    В прошлом сезоне рекорд использования карты болельщика был поставлен в Санкт-Петербурге. На матч «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене» пришли почти 50 тысяч человек.

    Напомним, сообщалось, что «Зенит» запустил продажу билетов на матчи в кредит.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» едет в Новосибирск исключительно за победой
  • «Сибирь» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Спартак» готовит очередной мастер-класс в нападении?
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Беспроигрышная серия «Магнитки» продолжит разрастаться?
  • «Лада» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Асколи — Читаделла
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фералписало — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Денвер — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры