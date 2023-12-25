Fan ID для посещения матчей РПЛ оформили более 1,5 млн человек

Карту болельщика () для посещения матчей российской Премьер-лиги оформили 1,588 миллиона человек, говорится в ежегодном отчете лиги.

При этом в первой части сезона-2023/2024 было оформлено более 621 тысячи карт болельщика.

Также отмечается, что 275,5 тысяч экземпляров Fan ID были выданы детям до 14 лет.

Сообщалось, что Fan ID может стать обязательным для посещения матчей Кубка России.

В прошлом сезоне рекорд использования карты болельщика был поставлен в Санкт-Петербурге. На матч «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене» пришли почти 50 тысяч человек.

Напомним, сообщалось, что «Зенит» запустил продажу билетов на матчи в кредит.