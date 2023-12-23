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    Тен Хаг: Это были отличные 72 минуты, но мы не использовали свои моменты для гола

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (0:2).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Я думаю, что это были отличные 72 минуты, но мы не использовали свои моменты для гола. Мы должны были выйти вперёд, но мы этого не сделали, а затем наступил момент, когда мы выключились из игры.

    Разочарован ли я тем, что мы не смогли отыграться? Мы старались. "Вест Хэм" не отставал от нас в течение длительного периода времени, а затем они забили гол, и это, безусловно, вдохновило их. После этого они очень агрессивно оборонялись в штрафной, и с этого момента было трудно создать опасный момент для гола», — приводит слова тен Хага BBC.

    Команда Давида Мойеса в следующем туре сразится на выезде с «Арсеналом». «МЮ» будет принимать дома «Астон Виллу».

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