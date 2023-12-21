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    Мирзов: В «Химках» при Гогниеве хотел закончить с футболом

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    Экс-игрок «Химок» Резиуан Мирзов вспомнил, как при главном тренере подмосковной команды Спартаке Гогниеве хотел закончить с футболом.

    Резиуан Мирзов
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    Резиуан Мирзов

    «Скажу так: этот период был самым тяжёлым с точки зрения эмоций, состояния и всего остального за всю мою карьеру. Ну ладно, ещё начальный период в "Спартаке". Но при Гогниеве мы проигрывали каждую неделю, каждую неделю был какой-то негатив. Клянусь, я хотел с футболом закончить — очень тяжёлое время. Кто виноват, я не знаю. Не понимал, что происходит, что делать, как играть в футбол, — ничего не понимал.

    Гогниев требовал от меня то, что у меня не получается. Я ему говорил про это, но он доказывал мне, что это всё равно получится. Он хотел поменять меня, чтобы я играл форварда, чтобы я сваливался во фланг. Но я всю жизнь играю слева, а меня ставили центральным нападающим, просили бороться за верховые единоборства, что не является моей сильной стороной. Но Гогниева невозможно было переубедить», — сказал Мирзов «Чемпионату».

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