В «Пари НН» отреагировали на слухи о возможном переходе полузащитника «Локомотива»

Генеральный директор «Пари НН»прокомментировал информацию о возможном подписании полузащитника «Локомотива»

«Дым есть, огня пока нет, ха-ха. Пока ситуация не изменилась. Думаю, максимум четырех-пятерых игроков подпишем. Но по слухам уже человек 12 или 13 подписываем.

Все слухи зачастую рождаются в других командах. Возможно, это определенным образом складывается некая конъюнктура.

Как только начнутся конкретные предметные переговоры, необязательно об этом публично заявлять. Пока рано», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Марадишвили провел за «Локомотив» 14 матчей и забил один мяч.