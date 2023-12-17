«Химки» проведут два товарищеских матча с клубами РПЛ

Андрей Талалаев — главный тренер «Химок» Фото: globallookpress.com
Предварительное расписание матчей «Химок» на зимних сборах:
24 января. «Химки» — «Краснодар-2»
4 февраля (утро). «Химки» — «Черноморец»
4 февраля (вечер). «Химки» — «Олимпик»
11 февраля (утро). «Химки» — «Пюник»
11 февраля (вечер). «Химки» — соперник уточняется
20 февраля (утро). «Химки» — «Чертаново»
20 февраля (вечер). «Химки» — ЦСКА
25 февраля. «Химки» — «Крылья Советов»
«Химки» проведут три зимних сбора, которые пройдут в Турции с 11 января по 1 марта.