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    «Химки» проведут два товарищеских матча с клубами РПЛ

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    Подмосковные «Химки» планируют провести восемь товарищеских матчей во время подготовки ко второй половине сезона.

    Андрей Талалаев — главный тренер «Химок»
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    Андрей Талалаев — главный тренер «Химок»

    Предварительное расписание матчей «Химок» на зимних сборах:

    24 января. «Химки» — «Краснодар-2»

    4 февраля (утро). «Химки» — «Черноморец»

    4 февраля (вечер). «Химки» — «Олимпик»

    11 февраля (утро). «Химки» — «Пюник»

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    20 февраля (утро). «Химки» — «Чертаново»

    20 февраля (вечер). «Химки» — ЦСКА

    25 февраля. «Химки» — «Крылья Советов»

    «Химки» проведут три зимних сбора, которые пройдут в Турции с 11 января по 1 марта.

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