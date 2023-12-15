Примера. «Атлетико» отправится в Бильбао, «Реал» примет «Вильярреал», амбиции «Жироны» проверит «Алавес»

«Осасуна» — «Райо Вальекано»
15 декабря, пятница, 23:00
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«Сельта» — «Гранада»
16 декабря, суббота, 16:00
«Атлетик» Бильбао — «Атлетико» Мадрид
16 декабря, суббота, 18:15
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«Севилья» — «Хетафе»
16 декабря, суббота, 20:30
«Валенсия» — «Барселона»
16 декабря, суббота, 23:00
«Альмерия» — «Мальорка»
17 декабря, воскресенье, 16:00
«Реал Сосьедад» — «Бетис»
17 декабря, воскресенье, 18:15
«Лас-Пальмас» — «Кадис»
17 декабря, воскресенье, 20:30
«Реал» Мадрид — «Вильярреал»
17 декабря, воскресенье, 23:00