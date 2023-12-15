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    Примера. «Атлетико» отправится в Бильбао, «Реал» примет «Вильярреал», амбиции «Жироны» проверит «Алавес»

    Результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании

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    «Осасуна» — «Райо Вальекано»

    15 декабря, пятница, 23:00

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Сельта» — «Гранада»

    16 декабря, суббота, 16:00

    «Атлетик» Бильбао — «Атлетико» Мадрид

    16 декабря, суббота, 18:15

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Севилья» — «Хетафе»

    16 декабря, суббота, 20:30

    «Валенсия» — «Барселона»

    16 декабря, суббота, 23:00

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    «Альмерия» — «Мальорка»

    17 декабря, воскресенье, 16:00

    «Реал Сосьедад» — «Бетис»

    17 декабря, воскресенье, 18:15

    «Лас-Пальмас» — «Кадис»

    17 декабря, воскресенье, 20:30

  • Лига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф
  • Подводим итоги группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24
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    • «Реал» Мадрид — «Вильярреал»

    17 декабря, воскресенье, 23:00

    «Жирона» — «Алавес»

    18 декабря, понедельник, 23:00

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