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    Мирзов: Очень хотел помочь «Спартаку», но не мог

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    Хавбек «Нефтчи» Резиуан Мирзов высказался по поводу давления со стороны болельщиков в период выступления за «Спартак».

    Резиуан Мирзов
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    Резиуан Мирзов

    «Конечно, ощутил особое давление в "Спартаке". Я не мог дать того результата, которого от меня ожидали болельщики. Очень хотелось помочь команде, но не мог этого сделать на сто процентов, из-за чего сильно злился. Нужно было время, но его никто не дал, необходим был результат прямо здесь и сейчас.

    В "Спартаке" только так, никто не будет ждать, пока ты адаптируешься до конца. Я месяц жил на базе клуба в Тарасовке и никуда не выезжал. Только тренировался, понимая давление от руководства и болельщиков. Очень сильно старался оправдать ожидания, но не получилось», — сказал Мирзов «СЭ».

    Мирзов защищал цвета «Спартака» с июля 2019 года по октябрь 2020 года. За этот период футболист в 33 встречах забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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