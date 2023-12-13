Мирзов: Очень хотел помочь «Спартаку», но не мог

Хавбек «Нефтчи»высказался по поводу давления со стороны болельщиков в период выступления за «Спартак».

«Конечно, ощутил особое давление в "Спартаке". Я не мог дать того результата, которого от меня ожидали болельщики. Очень хотелось помочь команде, но не мог этого сделать на сто процентов, из-за чего сильно злился. Нужно было время, но его никто не дал, необходим был результат прямо здесь и сейчас.

В "Спартаке" только так, никто не будет ждать, пока ты адаптируешься до конца. Я месяц жил на базе клуба в Тарасовке и никуда не выезжал. Только тренировался, понимая давление от руководства и болельщиков. Очень сильно старался оправдать ожидания, но не получилось», — сказал Мирзов «СЭ».

Мирзов защищал цвета «Спартака» с июля 2019 года по октябрь 2020 года. За этот период футболист в 33 встречах забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.