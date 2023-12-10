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    Личка: Когда ты не проигрываешь, то это плюс для команды

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка остался удовлетворен исходом матча 18‑го тура РПЛ против «Факела».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Я всегда говорю, что, когда ты не проигрываешь, то это плюс для команды. "Факел" хорошо боролся, поле было тяжелым. Мы старались искать свою игру, но было нелегко, много технических ошибок.

    Мы держались хорошо. К сожалению, соперник забил с пенальти. Поздравляю всех ребят, которые играли в таких условиях. Тяжело играть на таком поле. Надо принимать это очко как плюс. Я сказал "спасибо" за отношение к игре всем футболистам команды», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.

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