«Зенит» — «Пари НН»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

В Санкт-Петербурге завершился матч 18-го тура между. Победу в нем праздновали хозяева со счетом 1:0.

Единственный мяч на 15-й минуте забил колумбийский нападающий Маттео Кассьерра. Для него он стал уже 14-м в чемпионате. Кассьерра продолжает лидировать в гонке бомбардиров РПЛ.

Голевую передачу ему отдал бразилец Густаво Мантуан.

Во втором тайме команда Сергея Семака продолжала владеть инициативой на поле, но поразить ворота Артура Нигматуллина больше не смогла.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Пари НН 1:0 Гол: 1:0 Матео Кассьерра (15') Зенит: Денис Адамов, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Марио Фернандес, Вендел, Вильмар Барриос, Эдуардо Кейрос, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой, Родриго, Матео Кассьерра Пари НН: Иван Кукушкин, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Никита Каккоев, Дмитрий Стоцкий, Владислав Карапузов, Александр Трошечкин, Николай Калинский, Эдгар Севикян, Kukharchuk I.

Пока «Зенит» возглавил таблицу с 36 очками.

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» идет девятым и имеет на 12 очков меньше.