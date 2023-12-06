«Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками

Полузащитникможет вернуться в дортмундскуюв результате обмена. Об этом сообщает Sport Bild

Стало известно, что «Боруссия» заинтересована в подписании Санчо. Боссы «шмелей» взамен могут отдать форварда команды Дониэлла Малена с доплатой со стороны «красных дьяволов».

Отмечается, что боссы «Манчестер Юнайтед» хотят заполучить Малена, а Санчо хочет покинуть «красных дьяволов», поэтому сделка вполне реальна.

В нынешнем сезоне Мален провел 12 матчей за «Боруссию» в Бундеслиге и забил 4 гола.

Санчо принял участие только в 3-х поединках за «манкунианцев» и не отметился результативными действиями.