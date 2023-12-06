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    «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может вернуться в дортмундскую «Боруссию» в результате обмена. Об этом сообщает Sport Bild.

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    Стало известно, что «Боруссия» заинтересована в подписании Санчо. Боссы «шмелей» взамен могут отдать форварда команды Дониэлла Малена с доплатой со стороны «красных дьяволов».

    Отмечается, что боссы «Манчестер Юнайтед» хотят заполучить Малена, а Санчо хочет покинуть «красных дьяволов», поэтому сделка вполне реальна.

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    • В нынешнем сезоне Мален провел 12 матчей за «Боруссию» в Бундеслиге и забил 4 гола.

    Санчо принял участие только в 3-х поединках за «манкунианцев» и не отметился результативными действиями.

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