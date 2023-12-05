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    «Бавария» зимой может купить Субименди из «Реал Сосьедад»

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    Ключевой игрок середины поля «Реала Сосьедад» Мартин Субименди в зимнее трансферное окно может перебраться в «Баварию», сообщает Bayern&Germany в своей социальной сети.

    Мартин Субименди
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    Мартин Субименди

    Мюнхенский клуб испытывает проблемы на позиции опорного полузащитника и, по мнению руководства клуба, Субименди является лучшей кандидатурой на эту роль. За него «Бавария» готова выложить € 60 млн. Такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

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    • В этом сезоне Субименди сыграл за «Реал Сосьедад» 21 встречу, забил два гола, отметился одной голевой передачей. Его контракт с клубом заканчивается летом 2027 года. На Transfermarkt испанец стоит € 40 млн.

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