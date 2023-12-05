«Бавария» зимой может купить Субименди из «Реал Сосьедад»

Ключевой игрок середины поля «Реала Сосьедад»в зимнее трансферное окно может перебраться в сообщает Bayern&Germany в своей социальной сети.

Мюнхенский клуб испытывает проблемы на позиции опорного полузащитника и, по мнению руководства клуба, Субименди является лучшей кандидатурой на эту роль. За него «Бавария» готова выложить € 60 млн. Такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

В этом сезоне Субименди сыграл за «Реал Сосьедад» 21 встречу, забил два гола, отметился одной голевой передачей. Его контракт с клубом заканчивается летом 2027 года. На Transfermarkt испанец стоит € 40 млн.