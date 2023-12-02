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    «Лас-Пальмас» уверенно победил «Хетафе» на своем поле

    «Лас-Пальмас» — «Хетафе»: счет матча 2:0 (1:0), обзор гола

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    В матче 15-го тура испанской Примеры «Лас-Пальмас» выиграл у «Хетафе» со счетом 2:0.

    Автор победного гола Хулиан Араужо
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    Автор победного гола Хулиан Араужо

    Единственный мяч в матче был забит в конце первого тайма. Его автором стал 22-летний мексиканский защитник Хулиан Араужо с передачи Кириана Родригеса.

    В начале второго тайма прямую красную карточку получил парагвайский защитник «Хетафе» Омар Альдерете, что серьезно осложнило шансы команды Хосепа Бордаласа спасти матч.

    Точку в матче в добавленное к матчу время поставил опытный Кристиан Эррера.

    Футбол. Испания. Примера
    Лас-Пальмас — Хетафе 2:0
    Голы: 1:0 Хулиан Араухо (43'), 2:0 Кристиан Эррера (90 + 4') Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Хулиан Араухо, Сауль Басилио Коко-Басси Оубинья, Серхи Кардона, Хавьер Муньос, Кирьян Родригес (Дэйли Синкгравен, 90'), Энзо Луаодис (Marvin Park, 63'), Сандро Рамирес (Кристиан Эррера, 84'), Мунир Эль-Хаддади (Maximo Perrone, 64'), Mika Mármol, Alberto Moleiro (Бенито Рамирес, 90') Хетафе: Давид Сория, Диего Рико Сальгуэро (Fabrizio Angileri, 90'), Дамиан Суарес (Хуан Иглесиас, 80'), Омар Альдерете, Гастон Альварес, Даконам Ортега Дьене (Хуанми Латаса, 46'), Оскар, Мэйсон Гринвуд, Луис Милья, Неманья Максимович, Борха Майораль (Энтони Лосано, 80') Предупреждения: Оскар Родригес (11'), Дамиан Суарес (55'), Диего Рико Сальгуэро (69'), Луис Милья (70'), Fabrizio Angileri (90 + 2') Удаление: Омар Альдерете (48')

    После этого матча «Лас-Пальмас» обогнал в таблице Примеры «Хетафе».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Сейчас у него 21 очко, у соперника осталось 19.

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