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    Абаскаль: В игре с «Оренбургом» ключевым моментом будет адаптация к полю

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    Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о предстоящей игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом».

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Стартовый свисток прозвучит 29 ноября в 16:00 мск.

    «В Калининграде были определенные метеоусловия, которые очень сильно повлияли на игру, здесь тоже есть особенности — искусственное покрытие. Нам будет необходимо время, чтобы адаптироваться к этому. Постараемся сделать это как можно быстрее. У соперника этого не будет, они уже привыкли к своему полю, поэтому постараемся сделать всё, чтобы провести этот матч как можно лучше.

    Как я говорил, в этом матче ключевым моментом для нас будет адаптация. Чем раньше удастся это сделать, тем быстрее мы подойдем к следующему этапу — постараться контролировать игру и направлять её в то русло, которое нам необходимо. Мы будем стараться одержать победу», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

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