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    «Спартак» обыграл «Балтику»

    «Балтика» — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 16-го тура РПЛ «Спартак» на выезде оказался сильнее «Балтики» со счетом 2:0.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    В первом тайме забил Даниил Хлусевич, а во второй половине встречи точку в игре поставил Квинси Промес. Две результативные передачи в игре отдал Александр Соболев.

    Отметим, что перед началом матча в Калининграде начался сильный снегопад.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Балтика — Спартак 0:2
    Голы: 0:1 Даниил Хлусевич (32'), : (83'), 0:2 Квинси Промес (89') Балтика: Максим Бориско, Иван Остойич, Натан Гассама, Никола Радмановац, Гильермо Сото, Кирилл Маляров, Максим Кузьмин, Кристиян Бистрович, Александр Осипов, Тамерлан Мусаев, Гедеон Гузина Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Хесус Медина, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Квинси Промес, Babic S. Предупреждения: Хесус Медина (39'), Гильермо Сото (52'), Babic S. (80')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 14-й строчке (11).

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