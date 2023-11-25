«Балтика» — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 16-го тура РПЛна выезде оказался сильнеесо счетом 2:0.

В первом тайме забил Даниил Хлусевич, а во второй половине встречи точку в игре поставил Квинси Промес. Две результативные передачи в игре отдал Александр Соболев.

Отметим, что перед началом матча в Калининграде начался сильный снегопад.

Футбол. Россия. Премьер-лига Балтика — Спартак 0:2 Голы: 0:1 Даниил Хлусевич (32'), : (83'), 0:2 Квинси Промес (89') Балтика: Максим Бориско, Иван Остойич, Натан Гассама, Никола Радмановац, Гильермо Сото, Кирилл Маляров, Максим Кузьмин, Кристиян Бистрович, Александр Осипов, Тамерлан Мусаев, Гедеон Гузина Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Хесус Медина, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Квинси Промес, Babic S. Предупреждения: Хесус Медина (39'), Гильермо Сото (52'), Babic S. (80')

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 14-й строчке (11).