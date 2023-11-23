Тренер сборной Ирландии ушел в отставку

Главный тренер сборной Ирландиирешил завершить работу в национальной команде.

«Проанализировав отборочную кампанию Евро-2024 в целом и признав, насколько сложной была группа, мы пришли к выводу, что результаты, необходимые для реализации нашей цели — квалификация на Турнир, не были достигнуты.

Правление согласно, что сейчас подходящее время для перемен в преддверии товарищеских матчей в марте и июне 2024 года и следующей кампании Лиги Наций, начинающейся в сентябре 2024 года», — сказано в заявлении FAI.

Стивен Кенни стал главным тренером ирландской сборной в апреле 2020 года. В этом отборочном цикле он занял лишь 4 место в группе В, что не дало возможность пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.