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    Германия, Аргентина, Мали и Марокко вышли в четвертьфинал юношеского чемпионата мира

    Футбол ЧМ-2023 U17 Сборная Германии Футбол Германии Сборная США Сборная Мексики Сборная Аргентины Сборная Венесуэлы Сборная Марокко Сборная Ирана
    На полях Индонезии завершились четыре матча 1/8 финала чемпионата мира среди игроков до 17 лет.

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    В первом из них сборная Германии оказалась сильнее команды США со счетом 3:2.

    Чемпионат мира до 17 лет. 1/8 финала
    Германия — США — 3:2 (2:1)
    Голы: Херрманн, 14 — 1:0; Хабрун, 24 — 1:1; Мерстедт, 34 — 2:1; Диего, 80 — 2:2; Ялчинкая, 87 — 3:2

    В еще одной игре сборная Мали разгромила команду Мексики со счетом 5:0.

    Чемпионат мира до 17 лет. 1/8 финала
    Мали — Мексика — 5:0 (4:0)
    Голы: Барри, 9 — 1:0; Барри, 13 — 2:0; Диарра, 15 — 3:0; Канате, 37 — с пенальти; Тиа, 50 — 5:0

    А также сборная Аргентины не ощутила проблем в противостоянии с командой Венесуэлы — 5:0.

    Чемпионат мира до 17 лет. 1/8 финала
    Аргентина — Венесуэла — 5:0 (3:0)
    Голы: Бальбо, 15 — в свои ворота — 1:0; Лопес, 22 — 2:0; Эчеверри, 32 — 3:0; Руберто, 70 — 4:0; Руберто, 79 — 5:0

    И, наконец, сборная Марокко в серии пенальти одолела команду Ирана — 1:1, 4:1 по пенальти.

    Чемпионат мира до 17 лет. 1/8 финала
    Марокко — Ирак — 1:1, по пенальти 4:1
    Голв: Голизаде, 73 — 0:1; Азаузи, 90+4 — 1:1

    Уже известны три четвертьфинальные пары: Мали — Марокко, Бразилия, Аргентина, Испания, Германия.

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