Чехия разгромила Молдову, Албания и Фареры не выявили победителя

Подошли к концу два матча в группе Е.

В первой игре Чехия разгромила на своем поле Молдову со счетом 3:0 и завершила турнир на втором месте.

Голы в составе чехов забивали Давид Доудера, Томаш Хоры и Томаш Соучек. На 55-й минуте за две желтые карточки при счете 2:0 был удален футболист гостей Владислав Бабогло.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E Чехия — Молдавия 3:0 Голы: 1:0 Давид Доудера (14'), 2:0 Томаш Хоры (72'), 3:0 Томаш Соучек (90') Чехия: Индржих Станек, Мартин Витик, Давид Зима, Томаш Голеш, Давид Доудера, Лукаш Масопуст, Томаш Соучек, Михал Садилек (Алекс Краль, 58'), Лукаш Провод (Ондржей Лингр, 77'), Томаш Хоры (Моймир Хитил, 85'), Адам Гложек (Васил Кушей, 58') Молдавия: Дориан Райлян, Олег Рябчук, Вячеслав Посмак, Владислав Бабогло, Артур Крэчун, Иоан-Кэлин Ревенко (Максим Кожокару, 46'), Никита Моцпан (Виталие Домашкан, 46'), Михаил Каймаков (Михаил Платика, 59'), Вадим Раца (Виктор Стынэ, 78'), Вирджилиу Постолаки, Йон Николэеску (Серафим Кожокари, 65') Предупреждения: Иоан-Кэлин Ревенко (24'), Михаил Каймаков (30'), Вячеслав Посмак (45 + 1'), Владислав Бабогло (47'), Владислав Бабогло (55'), Виктор Стынэ (90 + 1'), Васил Кушей (90 + 2')

В параллельной встрече Албания и Фарерские острова обошлись без забитых мячей.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E Албания — Фарерские острова 0:0 Албания: Томас Стракоша, Иван Балью, Ардиан Исмайли, Берат Джимсити, Марио Митай, Кейди Баре (Казим Лячи, 61'), Кристьян Аслани, Недим Байрами, Ясир Асани (Эрнест Мучи, 74'), Мюрто Узуни (Arbnor Mucolli, 61'), Mirlind Daku (Сокол Чикалеши, 74') Фарерские острова: Маттиас Хейинссон Ламхавудже (Бардюр А Рейнатред, 34'), Вильормур Давидсен, Андриас Эдмундссон (Патур Петерсен, 86'), Одмар Фарё, Йоан Эдмундссон, Брандур Ольсен (Сольви Ватнхамар, 63'), Якуп Бископстё Андреасен, Рене Йонсен, Йоаннес Бьярталид, Гуннар Ватнхамар, Йоаннес Даниэльсен Предупреждения: Рене Йонсен (39'), Сокол Чикалеши (75')

Албания с 15 очками выиграла группу Е. Чехия (15) осталась на второй строчке и тоже классифицировалась на Евро-2024. Польша (11) — третья, Молдова (10) — четвертая, Фареры (2) на пятом месте.