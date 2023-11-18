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    Дания победила Словению и пробилась на Евро-2024

    Дания — Словения: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

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    Сборная Дании победила сборную Словении со счетом 2:1 в матче лидеров группы Н и обеспечила себе путевку в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

    Автор победного гола Томас Дилейни
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    Автор победного гола Томас Дилейни

    На 26-й минуте счет открыл защитник «Вольфсбурга» Йоаким Меле. Передачу ему отдал Андреас Кристенсен из «Барселоны».

    Словенцы смогли сравнять счет уже через четыре минуты. Отличился Эрик Янжа.

    В начале второго тайма опытный Томас Дилейни вывел Данию вперед с передачи Янника Вестергора.

    Этот гол в итоге оказался победным.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H
    Дания — Словения 2:1
    Голы: 1:0 Йоаким Мехле (26'), 1:1 Эрик Янжа (30'), 2:1 Томас Делейни (54') Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Андреас Кристенсен, Янник Вестергор, Йоаким Мехле, Виктор Кристансен (Расмус Кристенсен, 86'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Кристиан Нергор (Матиас Йенсен, 46'), Томас Делейни (Мортен Юльманн, 75'), Юссуф Поульсен (Йеспер Линдстрём, 90'), Йонас Винд (Каспер Дольберг, 86') Словения: Ян Облак, Эрик Янжа (Ванья Дркушич, 62'), Миха Блажич, Жан Карничник, Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (Санди Ловрич, 73'), Яка Бийол, Беньямин Шешко (Йон Горенц-Станкович, 73'), Жан Випотник, Ян Млакар (Миха Зайц, 86'), Тими Элшник (Ясмин Куртич, 62') Предупреждения: Тими Элшник (32'), Кристиан Нергор (33')

    После девяти матчей у Дании 22 очка, она заняло первое место. Словения теперь на второй строчке с 19 баллами. Она очко опережает Казахстан.

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