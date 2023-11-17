Спортдир «Жироны»: Мичел способен тренировать «Ман Сити»

«Анхель Мичел обладает достаточным талантом для того, чтобы руководить таким большим клубом, как "Манчестер Сити", однако ему всё ещё нужно время для достижения таких высот. "Сити" играет в футбол, который Мичел смог бы построить в более маленьком клубе.
Хотя для того, чтобы он начал тренировать их, нужно, чтобы определённым образом сложились некоторые обстоятельства, например, чтобы Гвардиола принял решение покинуть команду», — цитирует спортивного директора Marca.
Мичел начал свою тренерскую карьеру с юношеской и молодежной сборной Испании, затем были «Райо Вальекано» и «Уэска». В 2021 году он возглавил «Жирону», с которой в этом сезоне пока возглавляет Примеру.