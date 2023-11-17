ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Цирк Килиана Мбаппе возвращается! Новый виток трансферной саги суперзвезды ПСЖ?
  • 00:47
    • Англия победила Мальту
  • 00:42
    • Дания победила Словению и пробилась на Евро-2024
  • 00:33
    • Рублев уступил Звереву на Итоговом турнире ATP
  • 19:17
    • «Авангард» по буллитам переиграл «Адмирал» и добыл восьмую победу подряд
  • 18:59
    • Беллингем стал обладателем награды Golden Boy
    Все новости спорта

    Спортдир «Жироны»: Мичел способен тренировать «Ман Сити»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Жирона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии
    Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель сообщил, что главный тренер каталонского клуба Анхель Мичел имеет достаточный уровень, чтобы возглавить клуб калибра «Манчестер Сити».

    Мичел
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мичел

    «Анхель Мичел обладает достаточным талантом для того, чтобы руководить таким большим клубом, как "Манчестер Сити", однако ему всё ещё нужно время для достижения таких высот. "Сити" играет в футбол, который Мичел смог бы построить в более маленьком клубе.

    Хотя для того, чтобы он начал тренировать их, нужно, чтобы определённым образом сложились некоторые обстоятельства, например, чтобы Гвардиола принял решение покинуть команду», — цитирует спортивного директора Marca.

    Мичел начал свою тренерскую карьеру с юношеской и молодежной сборной Испании, затем были «Райо Вальекано» и «Уэска». В 2021 году он возглавил «Жирону», с которой в этом сезоне пока возглавляет Примеру.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У Хорватии не возникнет проблем в матче с аутсайдером группы
  • Латвия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Синнер уничтожит Медведева в полуфинале Итогового турнира?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Обойдет ли Армения Уэльс?
  • Армения — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Латвия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Армения — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Каролина — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры