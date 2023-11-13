Вахания: В начале сезона «Ростов» занимался фигнёй

Защитник «Ростова»прокомментировал поражение от(1:2) в гостевом матче 15-го тура РПЛ.

«Переломить игру до конца у нас не получалось. Я отталкиваюсь от результата. Мы, конечно, стали играть более агрессивно, и за счет этого получилась такая концовка. Нам нечего было терять, поэтому мы шли вперед и рисковали.

Я могу сказать, что у нас сложные переезды, но это и так все знают, поэтому жаловаться на логистику бессмысленно. Других вариантов у нас все равно нет. На игру со "Спартаком" мы ехали больше десяти часов. Это тяжело, но не нужно на это сваливать, ведь и в прошлом сезоне было так же. При этом результаты тогда были немного другие.

Есть ли надежда, что сумеем побороться за пятерку? Не скажу, что мы об этом думаем. Просто выходим на каждый матч и пытаемся исправить турнирную ситуацию. Уже ближе к концу будем анализировать.

В начале сезона мы занимались фигнёй: где-то недобегали, где-то играли не так, как надо было, поэтому проигрывали. Потом пришло невезение, когда мы стали играть правильно.

Сейчас ситуация стала получше, надеюсь, мы исправим ситуацию. Удивительно, что у Карпина футболисты могут заниматься фигней? Конечно, мы получали по голове. Как видите, ситуация стала исправляться», — приводит слова Вахании «Евро-Футбол.Ру».

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.