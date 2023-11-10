Защитник «Фулхэма» недоволен работой ВАР в РПЛ

Защитниквысказался об эффективности работы ВАР в английской Премьер-лиге.

«Это просто убивает эмоции в игре. Постоянно стоишь и ждешь решений… Нужно менять ситуацию к лучшему, но мы говорим об этом уже три-четыре года — с тех пор, как ввели ВАР.

И почему мы говорим, что "систему нужно совершенствовать"? Такой проблемы как "доработать", "подлатать" вообще не должно быть. А тут, наоборот, проблем выше крыши», — сказал Рим The Independent.

В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей за «Фулхэм» и забил гол. Команда занимает 15-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе.