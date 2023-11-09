Семак высказался о предстоящем матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от встречи св 15-м туре РПЛ.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на два очка.

«Сложно сказать насчет преимущества. Мы играем дома, и в этом у нас есть небольшое преимущество.

Что касается всего остального — психологии и игры — здесь шансы перед матчем абсолютно равны, 50 на 50. Посмотрим, кто будет играть лучше, кто сможет создавать и реализовывать моменты.

Я думаю, обе команды заслуживают места вверху. А по поводу серии — и мы выиграли последние два матча, и "Краснодар". Поэтому у них не должно быть проблем перед подготовкой к этому матчу.

Хороший результат, который есть у "Краснодара", обусловлен многими компонентами, которые в совокупности дают результат. Безусловно, в этом огромная заслуга главного тренера, который смог добиться такого результата, смог организовать команду не только в плане атакующих действий, а в плане оборонительных. Они обороняются всей командой, атакуют хорошо.

Прекрасный сезон Кордоба проводит — в этом, конечно, заслуга и ребят, и главного тренера, и, конечно, руководства. Состав хорошо укомплектован, есть выбор практически на любую позицию, хорошая конкуренция, и мы видим результат.

Думаю, можно всю команду выделять. По отдельности очень сложно. Конечно, очень надежно играет оборона. Конечно, это и Сафонов, который является одним из лучших вратарей нашего чемпионата, и пара центральных защитников смотрится прекрасно как в обороне, так и в атаке. Тоже самое можно сказать и про атакующих игроков: те же Бачи, Сперцян. То есть целая группа игроков, которая выполняет те лидерские качества, которые позволяют команде оставаться на высоком уровне и показывать и стабильность, и баланс определенный в игре. Это касается и атакующих, и оборонительных действий.», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.