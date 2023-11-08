Экс-тренер сборной Германии может возглавить «Аль-Иттихад»

срочно ищет нового главного тренера после увольнения

Саудовский клуб прекратил сотрудничество с португальцем после поражения от иракского клуба «Аль-Кува» (0:2) в азиатской Лиге чемпионов.

По информации журналиста Николо Скиры, «Аль-Иттихад» рассматривает как минимум две кандидатуры.

Источник утверждает, что речь идет о Хансе-Дитере Флике и Хулене Лопетеги.

Флик в сентябре был уволен из сборной Германии после серии неудачных результатов в товарищеских матчах. Лопетеги незадолго до начала сезона покинул английский «Вулверхэмптон».

«Аль-Иттихад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии после 12-ти туров.