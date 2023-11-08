Лидер квартета B лондонский «Арсенал» сыграет дома против «Севильи» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

«Арсенал» возглавляет группу B, оформив 6 очков в 3-х турах. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 7:3.

В первом туре группового этапа лондонская команда дома разгромила ПСВ, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча (4:0). Далее «Арсенал» довольно неожиданно проиграл на выезде «Лансу» (1:2), а две недели назад взял верх над «Севильей» в Испании (2:1).

В прошлые выходные подопечные Микеля Артеты впервые уступили в текущем сезоне АПЛ, проиграв в гостях «Ньюкаслу» (0:1). За счет этого поражения «Арсенал» опустился со второй на четвертую строчку в турнирной таблице. Всего в активе «канониров» 24 очка в 11-ти матчах.

«Севилья»

«Севилья» идет третьей в группе B, набрав 2 очка в двух турах. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 4:5.

Испанская команда еще ни разу не побеждала в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. В первых двух турах «Севилья» последовательно сыграла вничью с «Лансом» (1:1) и ПСВ (2:2), а в третьем матче уступила «Арсеналу» (1:2).

10 октября испанскую команду возглавил бывший главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо. Под руководством 48-летнего наставника «Севилья» провела 5 матчей, в которых одержала одну победу, трижды сыграла вничью и один раз проиграла.

В чемпионате Испании «красно-белые» занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков в 11-ти турах.

Личные встречи

В 6-ти очных матчах на счету «Арсенала» 3 победы, «Севилья» праздновала успех в двух случаях и еще один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Севилья» с коэффициентом 1.88.