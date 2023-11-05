Месси: Не мог поверить, что я выиграл ЧМ-2022

Нападающий «Интер Майами»вспомнил, как воспринял победу сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

«В голове пронеслась тысяча мыслей... Трудно объяснить, что ты чувствуешь в этот момент. Было важно послать сигнал родным на трибунах, чтобы они могли увидеть этот момент. Я всю жизнь боролся за эту мечту. Это также была мечта моей семьи, моих друзей и всей Аргентины. Я сказал себе: "Все, я выиграл все".

Когда я увидел Кубок мира на сцене, то не мог поверить, что он наш. Когда у меня впервые появилась возможность прикоснуться к нему, мне сразу же захотелось его поцеловать», — приводит L'Equipe слова Месси.

В финале ЧМ-2022 Аргентина одолела Францию в серии пенальти. Месси был признан лучшим футболистом мундиаля.

Всего 36-летний Месси в 178 встречах за сборную Аргентины забил 106 мячей.

Напомним, до этого Месси выиграл 8-й «Золотой мяч» в своей карьере.