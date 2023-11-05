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    Месси: Не мог поверить, что я выиграл ЧМ-2022

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    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вспомнил, как воспринял победу сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «В голове пронеслась тысяча мыслей... Трудно объяснить, что ты чувствуешь в этот момент. Было важно послать сигнал родным на трибунах, чтобы они могли увидеть этот момент. Я всю жизнь боролся за эту мечту. Это также была мечта моей семьи, моих друзей и всей Аргентины. Я сказал себе: "Все, я выиграл все".

    Когда я увидел Кубок мира на сцене, то не мог поверить, что он наш. Когда у меня впервые появилась возможность прикоснуться к нему, мне сразу же захотелось его поцеловать», — приводит L'Equipe слова Месси.

    В финале ЧМ-2022 Аргентина одолела Францию в серии пенальти. Месси был признан лучшим футболистом мундиаля.

    Всего 36-летний Месси в 178 встречах за сборную Аргентины забил 106 мячей.

    Напомним, до этого Месси выиграл 8-й «Золотой мяч» в своей карьере.

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