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    Салах — среди претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в октябре

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    Английская Премьер-лига назвала претендентов на приз лучшему игроку октября.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    В список номинантов попали шесть футболистов:

    Дуглас Луис («Астон Вилла») — 2 победы за месяц, 1 ничья, 2 гола, 1 ассист;

    Бриан Мбемо («Брентфорд») — 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 2 ассиста;

    Педру Нету («Вулверхэмптон») — 1 победа, 2 ничьих, 3 ассиста;

    Деклан Райс («Арсенал») — 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 1 ассист;

    Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») — 3 победы, 2 сухих матча;

    Мохамед Салах («Ливерпуль») — 2 победы, 1 ничья, 5 голов.

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