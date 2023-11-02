Салах — среди претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в октябре

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
В список номинантов попали шесть футболистов:
Дуглас Луис («Астон Вилла») — 2 победы за месяц, 1 ничья, 2 гола, 1 ассист;
Бриан Мбемо («Брентфорд») — 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 2 ассиста;
Педру Нету («Вулверхэмптон») — 1 победа, 2 ничьих, 3 ассиста;
Деклан Райс («Арсенал») — 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 1 ассист;
Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») — 3 победы, 2 сухих матча;
Мохамед Салах («Ливерпуль») — 2 победы, 1 ничья, 5 голов.
«Тоттенхэм» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после десяти туров.