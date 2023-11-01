Генсек РФС: Минздрав против возвращения пива на стадионы

Генеральный секретарь РФСвысказался о возможном возвращении пива на футбольные стадионы.

«Что касается пива на стадионах, то РФС провел работу, по результатам которой все субъекты принятия решений, кроме одного, поддержали эту идею.

Была позиция МВД России, что они готовы рассмотреть возможность использования слабоалкогольных напитков только на тех спортивных мероприятиях, где действует карта болельщика.

На круглом столе в Государственной думе РФ МВД подтвердило свою позицию, соответственно в министерстве не возражают против того, чтобы пиво было на матчах чемпионата России и на финале Кубка России.

Дальше вопрос принятия закона. Есть позиция Минздрава РФ, который выступает против. Хотя понятно, что алкогольные напитки употребляются не только на стадионах. Из самих отчетов Минздрава РФ следует, что главной проблемой является не пиво, а крепкий алкоголь.

Пока в расписании ближайших сессий Госдумы РФ этого вопроса нет. Надеемся, что весной они могут вернуться к нему», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.