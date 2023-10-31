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    Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 2023 году

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    Стали известны результаты голосования на «Золотой мяч», которое проходит 30-го октября.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча» в 2023 году.

    В прошлом году Месси стал победителем ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2).

    Аргентинец был признан лучшим игроком финала и всего турнира. Он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 7 матчах мундиаля.

    Свой первый «Золотой мяч» Месси получил в 2009 году, а затем он выигрывал награду в 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

    Второе место в голосовании занял Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити». Игрок также стал самым результативным футболистом в прошлом сезоне, забив 56 голов.

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