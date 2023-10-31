Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 2023 году

Стали известны результаты голосования на «Золотой мяч», которое проходит 30-го октября.

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча» в 2023 году.

В прошлом году Месси стал победителем ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2).

Аргентинец был признан лучшим игроком финала и всего турнира. Он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 7 матчах мундиаля.

Свой первый «Золотой мяч» Месси получил в 2009 году, а затем он выигрывал награду в 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Второе место в голосовании занял Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити». Игрок также стал самым результативным футболистом в прошлом сезоне, забив 56 голов.

На 3-м месте расположился форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Именно он сделал хет-трик в финале чемпионата мира.

Ранее нападающий «Реала» Джуд Беллингем был признан самым лучшим молодым игроком в прошлом сезоне.