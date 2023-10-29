«Бетис» — «Осасуна»: счет матча 2:1, обзор голов

На голы Виллиана Жозе и Иско гости ответили точным ударом Рубена Гарсии.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Осасуна 2:1
Голы: 1:0 Виллиан Жозе (45 + 1'), 1:1 Рубен Гарсия (85'), 2:1 Иско (90 + 5') Бетис: Клаудио Браво, Эктор Бельерин, Херман Песселья, Шади Риад, Хуан Миранда (Абнер Винисиус, 87'), Родригес Гидо, Марк Рока (Вилльям Карвалью, 87'), Иско, Айосе Перес (Абде Эззальзули, 75'), Виллиан Жозе (Луис Энрике, 64'), Assane Diao Осасуна: Серхио Эррера, Давид Гарсия, Алехандро Катена, Хесус Аресо, Мойсес Гомес, Аймар Орос, Лукас Торро (Рубен Гарсия, 77'), Хон Монкайола (Хоан Мохика, 46'), Рубен Пенья (Энрике Барха, 77'), Анте Будимир (Пабло Ибаньес, 89'), Эсекьель Авила (Рауль Гарсия, 46') Предупреждения: Давид Гарсия (54'), Луис Энрике (71'), Иско (76'), Мойсес Гомес (80'), Алехандро Катена (81'), Assane Diao (90 + 3'), Серхио Эррера (90 + 3')
Календарь и таблица испанской Примеры
После этой игры «Бетис» набрал 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Осасуны» 13 пунктов и одиннадцатая строчка.