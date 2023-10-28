«Крылья Советов» — «Оренбург»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграли вничью с(1:1) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол в этом матче забили хозяева на 24-й минуте. Нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре после отличной передачи в штрафной соперника с ходу отправил мяч в ворота.

«Оренбург» сумел сравнять счет 66-й минуте. Защитник команды Матиас Перес отреагировал на навес в штрафную и головой забил гол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Оренбург 1:1 Крылья Советов: Богдан Овсянников, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Александр Солдатенков, Роман Ежов, Бенхамин Гарре, Дмитрий Иванисеня, Максим Витюгов, Никита Салтыков, Владислав Шитов Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Лео Гогличидз, Матиас Перес, Михаил Сиваков, Иван Башич, Ярослав Михайлов, Лукас Вера, Брайан Мансилья, Дмитрий Воробьёв, Florentin G.

После этого матча «Крылья Советов» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе. «Оренбург» — на 14-й позиции (12 баллов).