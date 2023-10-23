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    Головин попал в символическую сборную Лиги 1

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную девятого тура Лиги 1 по версии авторитетного французского издания L'Equipe.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Головин стал главной звездой домашнего матча с «Метцем» (2:1). Россиянин забил оба гола своей команды. В первом тайме он отличился после классного дальнего удара, а после перерыва точно пробил со штрафного.

    Головин третий раз в текущем сезоне попал в символическую сборную тура Лиги 1.

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    • В текущем сезоне российский хавбек «Монако» провел в чемпионате восемь матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

    «Монако» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 по итогам девяти туров.

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