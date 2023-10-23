Президент «Лиона»: Жалею, что не уволил Блана перед стартом чемпионата

Основной акционер французского «Лиона» Джон Текстор заявил, что бывшего главного тренера командыследовало уволить еще летом до начала сезона.

«В межсезонье не была проделана работа. Я совершил ошибку. Я должен был принять решение еще летом, когда [в товарищеском матче] бельгийский "Моленбек", имеющий проблемы с составом, нанес нам поражение», — цитирует Текстора GFFN.

Лоран Блан был отправлен в отставку после четырех стартовых туров. К тому моменту его команда набрала всего одно очко и занимала место в зоне вылета. Новым главным тренером стал известный в прошлом итальянский игрок Фабио Гроссо.

Сейчас «Лион» замыкает турнирную таблицу чемпионата Франции с тремя очками после девяти туров.