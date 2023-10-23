Президент «Лиона»: Жалею, что не уволил Блана перед стартом чемпионата

Лоран Блан Фото: globallookpress.com
«В межсезонье не была проделана работа. Я совершил ошибку. Я должен был принять решение еще летом, когда [в товарищеском матче] бельгийский "Моленбек", имеющий проблемы с составом, нанес нам поражение», — цитирует Текстора GFFN.
Лоран Блан был отправлен в отставку после четырех стартовых туров. К тому моменту его команда набрала всего одно очко и занимала место в зоне вылета. Новым главным тренером стал известный в прошлом итальянский игрок Фабио Гроссо.
Сейчас «Лион» замыкает турнирную таблицу чемпионата Франции с тремя очками после девяти туров.