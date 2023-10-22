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    Головин прокомментировал два забитых гола за «Монако» в матче с «Метцем»

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе своей команды в матче 9-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (2:1).

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    «Конечно, приятно и победить, и забить два гола. После таких матчей есть отличные эмоции, настроение и понимание того, что мы на правильном пути.

    Пропустили довольно курьёзный гол, но с честью вышли из этой ситуации, гнули свою линию и достойно ответили сопернику. Выиграли по делу и заслуженно набрали три очка.

    Есть ли закономерность в том, что оба своих гола забил дальними ударами? Сложно сказать. Всё-таки это были разные ситуации. Первый мяч забил, когда мы находились в позиционной атаке, получилось удачно пробить и попасть в самый угол.

    Думаю, шансов отразить удар у вратаря там было немного. А второй гол это стандарт. Закономерность в том, что мы работаем на тренировках, это даёт свои плоды. Какой гол понравился больше? Оба неплохие, но больше всего понравилось то, что мы выиграли», — сказал Головин Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Головин провел 8 матчей за «Монако» в Лиге 1, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

    После 9-и туров «Монако» занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 20-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет с «Лиллем» 29-го октября.

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