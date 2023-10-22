Головин прокомментировал два забитых гола за «Монако» в матче с «Метцем»

Полузащитниквысказался о победе своей команды в матче 9-го тура французской Лиги 1 с(2:1).

«Конечно, приятно и победить, и забить два гола. После таких матчей есть отличные эмоции, настроение и понимание того, что мы на правильном пути.

Пропустили довольно курьёзный гол, но с честью вышли из этой ситуации, гнули свою линию и достойно ответили сопернику. Выиграли по делу и заслуженно набрали три очка.

Есть ли закономерность в том, что оба своих гола забил дальними ударами? Сложно сказать. Всё-таки это были разные ситуации. Первый мяч забил, когда мы находились в позиционной атаке, получилось удачно пробить и попасть в самый угол.

Думаю, шансов отразить удар у вратаря там было немного. А второй гол это стандарт. Закономерность в том, что мы работаем на тренировках, это даёт свои плоды. Какой гол понравился больше? Оба неплохие, но больше всего понравилось то, что мы выиграли», — сказал Головин Чемпионату.

В нынешнем сезоне Головин провел 8 матчей за «Монако» в Лиге 1, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

После 9-и туров «Монако» занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 20-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет с «Лиллем» 29-го октября.